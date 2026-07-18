Царь ночи. Сезон 1. Серия 8
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Царь ночи
1-й сезон
8-я серия
2025, Царь ночи. Сезон 1. Серия 8
Исторический, Приключения18+

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Царь ночи (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Начало XX века, Санкт-Петербург. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться в центре заговора, цель которого — уничтожение Российской империи.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Приключения
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

6.2 КиноПоиск