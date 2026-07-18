2025, Царь ночи. Сезон 1. Серия 2
Исторический, Приключения18+
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Царь ночи (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Начало XX века, Санкт-Петербург. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться в центре заговора, цель которого — уничтожение Российской империи.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
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