Царь горы. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Царь горы
1-й сезон
1-я серия

Царь горы (сериал, 1997) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1997, Царь горы. Сезон 1. Серия 1
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Байки из жизни отдельного человеческого вида — «техасца обыкновенного». Представители: Хэнк Хилл — простой обыватель и глава семейства, его жена Пегги — учительница, сын Бобби — вступающий в период полового созревания толстяк и племянница Луанна, постоянно разбрасывающая где попало свое нижнее белье.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Царь горы»