Труффальдино из Бергамо (сериал, 1976) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.51976, Труффальдино из Бергамо. Серия 2
Комедия, Мелодрама12+
О сериале
Веселый и неутомимый балагур Труффальдино нанимается в услужение сразу к двум господам, живущим в разных номерах одного и того же отеля. Вскоре выяснится, что оба хозяина не только знакомы, но даже были в прошлом женихом и невестой, но до поры не знают, что другой находится рядом. А неутомимый Труффальдино успевает обслужить всех, да и себе найти невесту...
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ВВРежиссёр
Владимир
Воробьев
- Актёр
Константин
Райкин
- Актриса
Наталья
Гундарева
- ВКАктриса
Валентина
Кособуцкая
- ВКАктёр
Виктор
Костецкий
- ЛПАктёр
Лев
Петропавловский
- ЕДАктриса
Елена
Дриацкая
- Актёр
Виктор
Кривонос
- ИСАктёр
Игорь
Соркин
- АБАктёр
Александр
Березняк
- ЕТАктёр
Евгений
Тиличеев
- ВВСценарист
Владимир
Воробьев
- ЛСПродюсер
Леонид
Светлов
- Актёр дубляжа
Михаил
Боярский
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ВСХудожник
Виктор
Слоневский
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- АККомпозитор
Александр
Колкер