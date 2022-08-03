Трудовое право. Ч. 1
Wink
Детям
10 класс. Обществознание
Человек и право
Трудовое право. Ч. 1

10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн

6.32020, Трудовое право. Ч. 1
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На этом занятии все желающие смогут познакомиться с темой Трудовое право. Часть 1. Мы изучим одну из отраслей российского права трудовое право. Узнаем, когда и при каких условиях на граждан РФ начинают распространяться нормы трудового права, дадим определение этому термину, изучим условия заключения и расторжения трудового контракта.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг