10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн

На этом занятии все желающие смогут познакомиться с темой Трудовое право. Часть 1. Мы изучим одну из отраслей российского права трудовое право. Узнаем, когда и при каких условиях на граждан РФ начинают распространяться нормы трудового права, дадим определение этому термину, изучим условия заключения и расторжения трудового контракта.



