Трудный выбор (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Каждый выбирает по себе и каждый за свой выбор отвечает. Семья или работа, убить или умереть самому, бросить вызов звeздам или сдаться на милость судьбе? Непростая задачка стоит перед нашими героями, как они справятся с ней?



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