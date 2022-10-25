Продолжение документального спин-оффа молодежной трагикомедии, в котором юные герои откровенно рассказывают о своих недетских проблемах. Новые истории ждут вас во 2 сезоне сериала «Трудные подростки. Реальность», который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн. Подростки испытывают не меньше проблем, чем взрослые, и переживают их интенсивно. Родительский абьюз, зависимость, игромания, СДВГ и многое другое становится неотъемлемой частью их жизни и превращает ее в сущий кошмар. Герои делятся своими воспоминаниями и рассказывают, как преодолели сложное время. Все истории сопровождаются комментариями специалистов. В сезоне также поучаствовала блогерша и певица MIA BOYKA. Смотрите сериал «Трудные подростки. Реальность» онлайн на Wink.

