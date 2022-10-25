Трудные подростки. Реальность. Сезон 2. Серия 14
Wink
Сериалы
Трудные подростки. Реальность
2-й сезон
14-я серия
7.72022, Трудные подростки. Реальность. Сезон 2. Серия 14
Документальный18+

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Трудные подростки. Реальность (сериал, 2022) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

О сериале

Продолжение документального спин-оффа молодежной трагикомедии, в котором юные герои откровенно рассказывают о своих недетских проблемах. Новые истории ждут вас во 2 сезоне сериала «Трудные подростки. Реальность», который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн. Подростки испытывают не меньше проблем, чем взрослые, и переживают их интенсивно. Родительский абьюз, зависимость, игромания, СДВГ и многое другое становится неотъемлемой частью их жизни и превращает ее в сущий кошмар. Герои делятся своими воспоминаниями и рассказывают, как преодолели сложное время. Все истории сопровождаются комментариями специалистов. В сезоне также поучаствовала блогерша и певица MIA BOYKA. Смотрите сериал «Трудные подростки. Реальность» онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
31 мин / 00:31

Рейтинг

7.2 КиноПоиск