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Трудные подростки. Реальность (сериал, 2022) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Продолжение документального спин-оффа молодежной трагикомедии, в котором юные герои откровенно рассказывают о своих недетских проблемах. Новые истории ждут вас во 2 сезоне сериала «Трудные подростки. Реальность», который в видеосервисе Wink можно смотреть онлайн. Подростки испытывают не меньше проблем, чем взрослые, и переживают их интенсивно. Родительский абьюз, зависимость, игромания, СДВГ и многое другое становится неотъемлемой частью их жизни и превращает ее в сущий кошмар. Герои делятся своими воспоминаниями и рассказывают, как преодолели сложное время. Все истории сопровождаются комментариями специалистов. В сезоне также поучаствовала блогерша и певица MIA BOYKA. Смотрите сериал «Трудные подростки. Реальность» онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время31 мин / 00:31
Рейтинг
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актёр
Сергей
Новосад
- Актриса
Мила
Ершова
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- ДГСценарист
Дмитрий
Гаврилюк
- Продюсер
Наталья
Голодова
- Продюсер
Екатерина
Матвиенко
- СБПродюсер
Сергей
Бородин
- Продюсер
Дмитрий
Лунев