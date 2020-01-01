5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Все вы слышали выражение: Трудиться хорошо, а не трудиться плохо. На данном уроке мы рассмотрим, чем труд отличается от других видов человеческой деятельности, какие бывают виды труда. Также мы поговорим о значении правильного выбора профессии для человека, о том, почему за трудом должна следовать награда. В ходе урока мы выясним, почему именно труд является основой человеческой цивилизации.



