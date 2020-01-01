5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

На данном уроке мы будем изучать феномен труда и творчества. Мы поговорим о том, почему творчество присуще только человеку, но не присуще животным. Мы подробно остановимся на том, как соотносятся между собой творческие порывы человека и его профессиональная деятельность. Также мы узнаем, как открыть в себе творческое начало и применить его в будущей жизни.



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