WinkСериалыФутбольная французская Лига 1Сезон 2021/22Труа - Монпелье
Футбольная французская Лига 1 (сериал, 2021) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн
7.82021, Труа - Монпелье
Спортивный, Футбол18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Франция – это хорошая кухня, любовь и, конечно же, футбол. Нас ожидают 20 интересных и самобытных команд, 38 зрелищных матчей, целый арсенал невероятно талантливых игроков. Лига 1 привлекательна для зрителей и по праву считается одной из самых сильных футбольных лиг Европы.