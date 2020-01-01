Троллетопия. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Троллетопия
1-й сезон
4-я серия

Троллетопия (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.62020, Trolls: TrollsTopia
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Зажигательный музыкальный мультсериал о приключениях героев полнометражных мультфильмов DreamWorks Animation «Тролли» и «Тролли: Мировой тур». Розочка, Тихоня, Ручеeк, Шеф-повар и, конечно же, Цветан не дадут заскучать юным зрителям, ведь каждый день в компании ярких анимационных персонажей — это праздник, наполненный песнями и невероятными событиями.

Сериал Троллетопия 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.1 IMDb