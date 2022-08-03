WinkДетямТроллетопия1-й сезон15-я серия
Троллетопия (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
7.62020, Trolls: TrollsTopia
Мультсериалы, Приключения6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Зажигательный музыкальный мультсериал о приключениях героев полнометражных мультфильмов DreamWorks Animation «Тролли» и «Тролли: Мировой тур». Розочка, Тихоня, Ручеeк, Шеф-повар и, конечно же, Цветан не дадут заскучать юным зрителям, ведь каждый день в компании ярких анимационных персонажей — это праздник, наполненный песнями и невероятными событиями.
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
5.8 IMDb