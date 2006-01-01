Триплексоголик. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Триплексоголик
2-й сезон
6-я серия

Триплексоголик (мультсериал, 2006) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

7.92006, XXXHOLiC
Аниме, Мультсериалы18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Ватануки Кимихиро — обычный старшеклассник. У него есть девушка, которая ему нравится, и друг, который ему не нравится. Но есть одно «но»: Ватануки может видеть странности, будь это духи или души умерших, и это ему очень мешает в обычной жизни. Однажды, убегая от духов, парень наткнулся на магазин ведьмы Юко, в котором исполняют желания. Юко пообещала, что духи не будут больше его беспокоить, а в качестве платы потребовала, чтобы Ватануки поработал у неe в магазине. Так начинается история о странностях и чудесах, существующих рядом с нами, но которые мы не замечаем.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Триплексоголик»