WinkСериалыТриплексоголик1-й сезон6-я серия
Триплексоголик (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.92006, XXXHOLiC
Аниме, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ватануки Кимихиро — обычный старшеклассник. У него есть девушка, которая ему нравится, и друг, который ему не нравится. Но есть одно «но»: Ватануки может видеть странности, будь это духи или души умерших, и это ему очень мешает в обычной жизни. Однажды, убегая от духов, парень наткнулся на магазин ведьмы Юко, в котором исполняют желания. Юко пообещала, что духи не будут больше его беспокоить, а в качестве платы потребовала, чтобы Ватануки поработал у неe в магазине. Так начинается история о странностях и чудесах, существующих рядом с нами, но которые мы не замечаем.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЦМРежиссёр
Цутому
Мидзусима
- МБРежиссёр
Макото
Баба
- ТИРежиссёр
Таро
Ивасаки
- СОАктриса
Саяка
Охара
- ДФАктёр
Дзюн
Фукуяма
- КНАктёр
Кадзуя
Накаи
- СИАктриса
Сидзука
Ито
- МКАктриса
Мика
Кикути
- ККАктриса
Кадзуко
Кодзима
- ХМАктриса
Хисаё
Мотидзуки
- ЭКАктриса
Эмири
Като
- ФМАктриса
Фумиэ
Мидзусава
- СМАктриса
Суми
Муто
- CСценарист
Clamp
- НОСценарист
Нанасэ
Окава
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- КМПродюсер
Кацудзи
Морисита
- ХОХудожник
Хиромаса
Огура
- ТХМонтажёр
Таэко
Хамаудзу