Триплексоголик (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Ватануки Кимихиро — обычный старшеклассник. У него есть девушка, которая ему нравится, и друг, который ему не нравится. Но есть одно «но»: Ватануки может видеть странности, будь это духи или души умерших, и это ему очень мешает в обычной жизни. Однажды, убегая от духов, парень наткнулся на магазин ведьмы Юко, в котором исполняют желания. Юко пообещала, что духи не будут больше его беспокоить, а в качестве платы потребовала, чтобы Ватануки поработал у неe в магазине. Так начинается история о странностях и чудесах, существующих рядом с нами, но которые мы не замечаем.



Сериал Триплексоголик 1 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.