7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Тридцатилетняя война (1618;1648) ; один из первых общеевропейских военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все европейские страны (в том числе и Россию). Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Итогом войны стала изменение в расстановке сил в Европе. Упадок Испании означал, что гегемоном стала Франция. Великой североевропейской державой стала Швеция (она останется таковой до конца Северной войны, т.е. до 1721 г.) Свыше 300 мелких германских государств получили полный суверенитет при номинальном членстве в Священной Римской империи. Эта ситуация сохранялась вплоть до конца Священной Римской империи (1806 г.). В Империи были уравнены в правах приверженцы всех основных конфессий (католики, лютеране, кальвинисты). Религиозная солидарность отошла на второй план среди факторов, управляющих международными отношениями. С Вестфальского мира принято вести отсчёт современной эпохи в международных отношениях.



Сериал Тридцатилетняя война 2 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.