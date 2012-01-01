WinkДетямТри товарища1-й сезон2-я серия
Три товарища (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2012, Три товарища. Серия 2
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В детстве эти трое стояли друг за друга горой, в 90-х, еще учась в местной школе, они строили деревянные самолеты на уроке труда. Этому поколению запрещалось даже думать об Америке, судьба у этих ребят сложилась непростая…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- Режиссёр
Тигран
Кеосаян
- Актриса
Надежда
Михалкова
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Евгений
Миллер
- АКАктёр
Андрей
Калинин
- Актриса
Лариса
Гузеева
- ЛДАктриса
Людмила
Долгорукова
- Актёр
Игорь
Ясулович
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- МАСценарист
Маргарита
Алоева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Тигран
Кеосаян
- КМХудожник
Константин
Мельников
- СКХудожница
Светлана
Калугина
- АБХудожник
Алексей
Банников
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов