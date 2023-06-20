Три дня лейтенанта Кравцова. Сезон 1. Серия 1
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Сериалы
Три дня лейтенанта Кравцова
1-й сезон
1-я серия
9.02011, Три дня лейтенанта Кравцова. Сезон 1. Серия 1
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

Три дня лейтенанта Кравцова (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Юному, неопытному офицеру предстоит вести в бой взвод. Одна из самых удачных современных драм о войне

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Три дня лейтенанта Кравцова»