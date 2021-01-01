WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 22UFC Fight Night Las Vegas 22Тревин Джайлс vs Роман Долидзе
UFC Fight Night Las Vegas 22 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бой в среднем весе между Дереком Брансоном (#7 рейтинга) и Кэвином Холлэндом (#10 рейтинга) стал главным событием турнира. Дерек Брансон шeл на серии из трех побед, Кэвин Холлэнд сражался за пятую.
Сериал Тревин Джайлс vs Роман Долидзе 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.