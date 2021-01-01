Треугольник судьбы. Серия 4
Wink
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Треугольник судьбы
1-й сезон
4-я серия
8.42021, Треугольник судьбы. Серия 4
Мелодрамы18+

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Треугольник судьбы (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Треугольник судьбы»