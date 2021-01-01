Треугольник судьбы (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заста�вит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.



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