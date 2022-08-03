Треугольник судьбы. Серия 2
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Треугольник судьбы
1-й сезон
2-я серия
8.42021, Треугольник судьбы. Серия 2
Мелодрама18+

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Треугольник судьбы (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию», которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Треугольник судьбы»