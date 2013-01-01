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Третья жена
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Третья жена (сериал, 2013) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2013, Trophy Wife 1.9
Комедии18+

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Сюжет

В центре сюжета находится бывшая тусовщица Кейт, которая становится третьей женой богатого мужчины. В процессе познания жизни домохозяйки она вскоре узнает, что его две первые жены и их дети находятся не так далеко от неe...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Третья жена»

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