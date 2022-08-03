Третья мировая (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

После обострения отношений двух сверхдержав в разных регионах Советского Союза организованы военные сборы для резервистов. В тихой деревушке ничего не знают о высоких целях политического руководства СССР и США. Но когда мужчины призывного возраста начинают получать повестки из военкомата, сельчане понимают: началась новая война...

