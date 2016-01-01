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Третий рейх (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2016, Nazis
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
По мере того, как память о Второй Мировой тускнеет, из ее тeмных уголков всплывают различные невероятные истории. Английский историк, доктор Сэм Уиллис и исследователь городов, американец корейского происхождения Роберт Джо (RJ), объединили свои таланты, чтобы отправиться на поиски правды.
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Информация
СтранаСингапур
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb