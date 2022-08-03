Третий рейх. Серия 3
Wink
Сериалы
Третий рейх
1-й сезон
3-я серия

Третий рейх (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2016, Nazis
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

По мере того, как память о Второй Мировой тускнеет, из ее тeмных уголков всплывают различные невероятные истории. Английский историк, доктор Сэм Уиллис и исследователь городов, американец корейского происхождения Роберт Джо (RJ), объединили свои таланты, чтобы отправиться на поиски правды.

Страна
Сингапур
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb