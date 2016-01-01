Третий рейх. Серия 18
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Третий рейх (сериал, 2016) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

2016, Nazis
Документальные18+

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Сюжет

По мере того, как память о Второй Мировой тускнеет, из ее тeмных уголков всплывают различные невероятные истории. Английский историк, доктор Сэм Уиллис и исследователь городов, американец корейского происхождения Роберт Джо (RJ), объединили свои таланты, чтобы отправиться на поиски правды.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb