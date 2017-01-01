Wink
Детям
Тренинг на местах
1-й сезон
3-я серия

Тренинг на местах (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, Tribal Bootcamp
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Большой поклонник фитнеса, комик Джоэл Домметт отправляется в экстремальное путешествие по миру в компании своего друга Ниша Кумара. Жизнь в кочевых племенах станет для героев испытанием на прочность и закалит лучше, чем тренировки в спортзале.

Сериал Тренинг на местах 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Документальные

Рейтинг