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Тренинг на местах (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2017, Tribal Bootcamp
Документальные12+
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Сюжет
Большой поклонник фитнеса, комик Джоэл Домметт отправляется в экстремальное путешествие по миру в компании своего друга Ниша Кумара. Жизнь в кочевых племенах станет для героев испытанием на прочность и закалит лучше, чем тренировки в спортзале.
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