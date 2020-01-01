Тренды в информационной эре (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2020, VR и AR
12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Цифровая эра оказывает сильное воздействие не только на бизнес, но и на жизнь общества: появляются «умные» города, растер рынок интернета вещей. Цель курса — рассказать о трендах в информационную эру, дать базовые знания о data-driven подходе и современных технологиях.
Сериал VR и AR 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.