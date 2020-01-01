VR и AR
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Тренды в информационной эре
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VR и AR

Тренды в информационной эре (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2020, VR и AR
12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Цифровая эра оказывает сильное воздействие не только на бизнес, но и на жизнь общества: появляются «умные» города, растер рынок интернета вещей. Цель курса — рассказать о трендах в информационную эру, дать базовые знания о data-driven подходе и современных технологиях.

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Страна
Россия

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