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Тренды в информационной эре (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2020, Data Science и искусственный интеллект
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Сюжет
Цифровая эра оказывает сильное воздействие не только на бизнес, но и на жизнь общества: появляются «умные» города, растер рынок интернета вещей. Цель курса — рассказать о трендах в информационную эру, дать базовые знания о data-driven подходе и современных технологиях.
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