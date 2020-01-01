Тренды в информационной эре (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Цифровая эра оказывает сильное воздействие не только на бизнес, но и на жизнь общества: появляются «умные» города, растер рынок интернета вещей. Цель курса — рассказать о трендах в информационную эру, дать базовые знания о data-driven подходе и современных технологиях.



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