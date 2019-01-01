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Травмпункт (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2019, Травмпункт. Серия 2
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Занимаясь альпинизмом или любого рода физическими упражнениями, человек не застрахован от несчастного случая. Обернуться травматизмом может даже самое простое повседневное занятие и в такие моменты крайне важно, чтобы рядом оказался человек, умеющий оказывать первую помощь.
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