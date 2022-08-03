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Траст
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Траст (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2018, Trust
Драма, Биография18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Основанный на реальных событиях сериал, созданный оскароносной командой во главе с Дэнни Бойлом. В центре сюжета – шокирующие истории из жизни семьи нефтяного магната Жана Пола Гетти, чье супербогатство уравновешивалось феноменальной скупостью.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Траст»