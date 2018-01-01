Wink
Траст
1-й сезон
6-я серия

Траст (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2018, Trust
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Основанный на реальных событиях сериал, созданный оскароносной командой во главе с Дэнни Бойлом. В центре сюжета – шокирующие истории из жизни семьи нефтяного магната Жана Пола Гетти, чье супербогатство уравновешивалось феноменальной скупостью.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Траст»