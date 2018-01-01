Траст (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2018, Trust
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Основанный на реальных событиях сериал, созданный оскароносной командой во главе с Дэнни Бойлом. В центре сюжета – шокирующие истории из жизни семьи нефтяного магната Жана Пола Гетти, чье супербогатство уравновешивалось феноменальной скупостью.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- ДШРежиссёр
Доун
Шадфорт
- ДвРежиссёр
Джонатан
ван Тюллекен
- СУРежиссёр
Сюзанна
Уайт
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актриса
Хилари
Суэнк
- ЛМАктёр
Лука
Маринелли
- Актриса
Анна
Чэнселлор
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- СКАктёр
Сайлас
Карсон
- МЭАктёр
Майкл
Эспер
- ФКАктёр
Франческо
Колелла
- МЛАктёр
Мауро
Ламанна
- Сценарист
Саймон
Бофой
- ЭНСценарист
Элис
Наттер
- Продюсер
Саймон
Бофой
- Продюсер
Дэнни
Бойл
- СЭХудожница
Суттират
Энн Ларларб
- ЛФХудожница
Людовика
Феррарио
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Грэхэм
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- КРОператор
Кристофер
Росс
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Лэвэлл