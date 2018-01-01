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Траст (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2018, Trust
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Основанный на реальных событиях сериал, созданный оскароносной командой во главе с Дэнни Бойлом. В центре сюжета – шокирующие истории из жизни семьи нефтяного магната Жана Пола Гетти, чье супербогатство уравновешивалось феноменальной скупостью.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Траст»

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