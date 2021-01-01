Искусство харизмы (сериал, 2021) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

WinkСериалыИскусство харизмы1-й сезонТрамп против Байдена: 4 Психологических Трюка, Которые Решат Исход Выборов США 2020
Эта серия пока недоступна
О сериале
Канал посвящен тому, как быть более харизматичным и уверенным в себе. Как лучше общаться с людьми, заставлять людей смеяться, притягивать к себе людей. Как обрести мышление харизматичного человека и многое другое. Мы поможем вам развить вашу харизму, стать более уверенным в себе и улучшать взаимоотношения с людьми. Отношения во многом формируют нашу жизнь, поэтому мы хотим помочь вам стать лучшей версией себя и источать харизму и уверенность в те моменты, когда это необходимо больше всего.
