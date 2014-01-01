Трактаун. Серия 6
Wink
Детям
Трактаун
1-й сезон
6-я серия
2014, Trucktown
Мультсериалы0+

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Трактаун (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в Трактаун! В этом удивительном городе никогда не бывает скучно, ведь рев машин здесь не утихает ни на минуту, а местные жители только тем и заняты, что гонками. А всe потому, что тут обитают грузовик Джек, самосвал Дэн, монстр-трак Макс, пожарная машина Феликс и другие веселые машинки. Друзья радостно гоняют по трассам Трактауна и ни дня не проводят без приключений.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

6.2 IMDb