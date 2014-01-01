Трактаун (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн

Добро пожаловать в Трактаун! В этом удивительном городе никогда не бывает скучно, ведь рев машин здесь не утихает ни на минуту, а местные жители только тем и заняты, что гонками. А всe потому, что тут обитают грузовик Джек, самосвал Дэн, монстр-трак Макс, пожарная машина Феликс и другие веселые машинки. Друзья радостно гоняют по трассам Трактауна и ни дня не проводят без приключений.



