Трактаун (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Трактаун. Серия 22
Трактаун
1-й сезон
22-я серия
2014, Trucktown
Мультсериалы0+

Добро пожаловать в Трактаун! В этом удивительном городе никогда не бывает скучно, ведь рев машин здесь не утихает ни на минуту, а местные жители только тем и заняты, что гонками. А всe потому, что тут обитают грузовик Джек, самосвал Дэн, монстр-трак Макс, пожарная машина Феликс и другие веселые машинки. Друзья радостно гоняют по трассам Трактауна и ни дня не проводят без приключений.

