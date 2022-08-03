Трагедия в Уэйко (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkСериалыТрагедия в Уэйко1-й сезон6-я серия
8.62018, Waco
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Действие мини-сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в техасской глуши в 1993 году. ATF подозревает местную секту «Ветвь Давида» в незаконном хранении автоматического оружия. Штурм ранчо приводит к последствиям чудовищным как для сектантов, так и для законников.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Джон
Эрик Даудл
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актёр
Пол
Спаркс
- РКАктёр
Рори
Калкин
- Актёр
Шей
Уигэм
- МБАктриса
Мелисса
Бенойст
- ДГАктриса
Джулия
Гарнер
- ДБАктёр
Демор
Барнс
- ВЛАктриса
Вивьен
Лира Блэр
- ДДСценарист
Дрю
Даудл
- Сценарист
Джон
Эрик Даудл
- СНСценарист
Сара
Николь Джонс
- ДДПродюсер
Дрю
Даудл
- Продюсер
Джон
Эрик Даудл
- ДГПродюсер
Дэвид
Глассер
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- ИОХудожница
Илэйн
О’Доннелл
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- КНМонтажёр
Кристофер
Нельсон
- ТМОператор
Тодд
МакМаллен
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо