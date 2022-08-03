Трагедия в Уэйко (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Действие мини-сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в техасской глуши в 1993 году. ATF подозревает местную секту «Ветвь Давида» в незаконном хранении автоматического оружия. Штурм ранчо приводит к последствиям чудовищным как для сектантов, так и для законников.

