Трагедия в Уэйко. Серия 5
Wink
Сериалы
Трагедия в Уэйко
1-й сезон
5-я серия

Трагедия в Уэйко (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.62018, Waco
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие мини-сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в техасской глуши в 1993 году. ATF подозревает местную секту «Ветвь Давида» в незаконном хранении автоматического оружия. Штурм ранчо приводит к последствиям чудовищным как для сектантов, так и для законников.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трагедия в Уэйко»