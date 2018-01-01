Трагедия в Уэйко. Серия 1
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Трагедия в Уэйко (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.62018, Waco
Триллеры, Мини-сериалы18+

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Сюжет

Действие мини-сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в техасской глуши в 1993 году. ATF подозревает местную секту «Ветвь Давида» в незаконном хранении автоматического оружия. Штурм ранчо приводит к последствиям чудовищным как для сектантов, так и для законников.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Мини-сериалы, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трагедия в Уэйко»

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