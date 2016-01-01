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Кулинария (сериал, 2016) сезон 11 серия 8 смотреть онлайн

2016, Тосканская кухня Микелы. Серия 8
12+

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О сериале

Италия — рай для гурманов, а Тоскана – восхитительный регион, полный чудесных даров природы и уникальных продуктов, приготовленных местными кулинарами! Тосканские сыры, мясо, морепродукты, фрукты, овощи, выпечка и вино не оставят никого равнодушным. Именно туда отправится повар-любитель Микела Кьяппа, чтобы познакомиться с отличными производителями, изумительными рецептами, новыми способами подачи блюд, секретными ингредиентами и хитростями приготовления традиционной пищи. Микела покажет, как внести разнообразие в привычное меню, легко воссоздав дома настоящую итальянскую трапезу, чтобы разделить неповторимый вкус с друзьями и близкими.

Сериал Тосканская кухня Микелы 11 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

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