Торт "ТРЮФЕЛЬ". из коллекции советских рецептов. /Truffle Cake
Wink
Детям
Выпечка и кулинария
1-й сезон
114-я серия

Выпечка и кулинария (сериал, 2021) сезон 1 серия 114 смотреть онлайн

7.62021, Торт "ТРЮФЕЛЬ". из коллекции советских рецептов. /Truffle Cake
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О сериале

Канал о домашней выпечке,о несложных рецептах в видео-уроках,а так же мастер классы от профессионала .На моeм канале Вы найдeте простые, сложные рецепты домашней выпечки,а так же рецепты выпечки по ГОСТу.

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