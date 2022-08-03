Топ Дог (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.22020, Top Dog
Триллер, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Начинающая юристка Эмили стремится занять позицию «топ-дога» в крупной фирме. Она работает без устали, решая все вопросы и стараясь быть полезной в любых обстоятельствах. Поэтому, когда при загадочных обстоятельствах исчезает член правления Филипп, разобраться с этим поручают именно ей. Как это дело изменит жизнь Эмили и с какими опасностями столкнется героиня?
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ААРежиссёр
Алексис
Альмстрём
- ЙААктриса
Йозефин
Асплунд
- АМАктёр
Алексей
Манвелов
- ГЛАктёр
Густав
Линд
- ДГАктриса
Джессика
Грабовски
- МСАктёр
Махмут
Сувакси
- ЮСАктёр
Юэль
Спира
- МДАктёр
Милан
Драгишич
- БКАктёр
Бека
Кулиев
- ССАктриса
Сандра
Стоилькович
- ЙЙСценарист
Йозефин
Йоханссон
- ЙЛПродюсер
Йенс
Лапидус
- АЛХудожница
Анна
Лунгрен
- ЙРХудожница
Йованна
Ремаюс Йонсон
- Оператор
Густав
Даниэльссон
- ЛЭОператор
Линус
Эклунд
- ЙХОператор
Йохан
Ханно
- ЙЭКомпозитор
Йон
Экстранд