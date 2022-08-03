Топ Дог (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Начинающая юристка Эмили стремится занять позицию «топ-дога» в крупной фирме. Она работает без устали, решая все вопросы и стараясь быть полезной в любых обстоятельствах. Поэтому, когда при загадочных обстоятельствах исчезает член правления Филипп, разобраться с этим поручают именно ей. Как это дело изменит жизнь Эмили и с какими опасностями столкнется героиня?

