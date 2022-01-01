Татарский vs Сурков
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Top Dog Fighting Championship. Prospect 6
1-й сезон
Татарский vs Сурков

Top Dog Fighting Championship. Prospect 6 (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.12022, Татарский vs Сурков
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

На этот раз Top Dog Prospect 6 включил в себя четырнадцать поединков. В карде не только малоизвестные бойцы, но уже и настоящие звезды промоушена, такие как Суламбек "Алый зверь" Шахгериев и Денис "Отморозок" Пилипчук.

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