Top Dog Fighting Championship. Prospect 6 (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Чередниченко vs Абрахамьян
Top Dog Fighting Championship. Prospect 6
1-й сезон
2022, Чередниченко vs Абрахамьян
Спортивный, Спортивный18+

На этот раз Top Dog Prospect 6 включил в себя четырнадцать поединков. В карде не только малоизвестные бойцы, но уже и настоящие звезды промоушена, такие как Суламбек "Алый зверь" Шахгериев и Денис "Отморозок" Пилипчук.

Спортивный
8 мин / 00:08

