Алияров vs Севостьянов
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Top Dog Fighting Championship. Prospect 6
1-й сезон
Алияров vs Севостьянов

Top Dog Fighting Championship. Prospect 6 (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.22022, Алияров vs Севостьянов
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На этот раз Top Dog Prospect 6 включил в себя четырнадцать поединков. В карде не только малоизвестные бойцы, но уже и настоящие звезды промоушена, такие как Суламбек "Алый зверь" Шахгериев и Денис "Отморозок" Пилипчук.

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Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

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