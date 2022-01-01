Top Dog Fighting Championship. Prospect 5 (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
7.82022, Коваленко vs Алеев
Спортивный, Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+16 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 1
- 18+17 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 2
- 18+17 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 3
- 18+14 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 4
- 18+8 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 5
- 18+15 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 6
- 18+16 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 7
- 18+17 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 8
- 18+18 мин
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Top Dog Prospect 5 один из самых ожидаемых турниров организации. После нескольльких лет простоя на ринг вернулся основатель TDFC Данил «Регбист» Алеев, чей поединок со Святославом Коваленко стал главным событием вечера.
