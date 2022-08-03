Костин vs Ионов
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Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Костин vs Ионов

Top Dog Fighting Championship. Prospect 5 (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.82022, Костин vs Ионов
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

Top Dog Fighting Championship. Prospect 5

О сериале

Top Dog Prospect 5 один из самых ожидаемых турниров организации. После нескольльких лет простоя на ринг вернулся основатель TDFC Данил «Регбист» Алеев, чей поединок со Святославом Коваленко стал главным событием вечера.

Жанр
Спортивный
Время
7 мин / 00:07

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