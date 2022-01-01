Асалханов vs Сурков
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Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Top Dog Fighting Championship. Prospect 5
Асалханов vs Сурков

Top Dog Fighting Championship. Prospect 5 (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.02022, Асалханов vs Сурков
Спорт, Смешанные единоборства18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

Top Dog Fighting Championship. Prospect 5

Сюжет

Top Dog Prospect 5 один из самых ожидаемых турниров организации. После нескольльких лет простоя на ринг вернулся основатель TDFC Данил «Регбист» Алеев, чей поединок со Святославом Коваленко стал главным событием вечера.

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