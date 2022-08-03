Top Dog Fighting Championship. Prospect 5 (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Абрамов vs Пилипчук
7.82022, Абрамов vs Пилипчук
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

О сериале

Top Dog Prospect 5 один из самых ожидаемых турниров организации. После нескольльких лет простоя на ринг вернулся основатель TDFC Данил «Регбист» Алеев, чей поединок со Святославом Коваленко стал главным событием вечера.

Спортивный
16 мин / 00:16

